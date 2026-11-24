В Татарстане в ночь на 24 ноября выпал первый снег, начался сильный снегопад с метелью. В Набережных Челнах снег начался вечером 23 ноября и усилился за несколько часов. Под тяжестью снега падали деревья, повреждая автомобили.

Особенно сложная обстановка сложилась на трассе Казань — Набережные Челны, где из-за метели ухудшилась видимость. Уборка снега началась ночью, спецтехника работает круглосуточно. Утром 24 ноября из-за снега и гололедицы на проспектах образовались пробки.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 24 ноября местами ожидаются сильный снег, метель и порывы ветра до 15–18 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежная каша.