На участке трассы М7 между Набережными Челнами и Елабугой образовалась пробка длиной почти 8 км из-за ремонта моста через Каму на Нижнекамской ГЭС. Также затор более 2 км есть в районе села Поспелово.

Ремонт моста длился с 9 по 15 ноября, когда движение частично перекрывали. Плотина Нижнекамской ГЭС — единственный бесплатный мост через Каму, альтернатива — платная трасса М12, но путь до Елабуги может увеличиться на час.

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что в следующем году рассматривается кольцевой маршрут через объезд Нижнекамска и М12, а также реверсивное движение и снижение платы за проезд по этой трассе. Ежедневно по мосту проезжают 45–49 тысяч машин, что может привести к серьезным заторам.