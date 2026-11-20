Мэр Казани Ильсур Метшин поделился шуткой с депутатами на сессии Казгордумы. Он заявил, что дома его жена принимает решения, а на работе он сам отвечает за свои действия.

Во время заседания Метшин сообщил, что не имеет права участвовать в одном из голосований. Однако он всё равно поднял руку, чтобы отдать свой голос. Его поправили, и он объяснил, что имел в виду другой вопрос.

«Извините, я ошибся. За это можно голосовать. Дома жена командует, а здесь я сам принимаю решения. Ну что это такое! Давайте проголосуем. Коллеги, давайте ещё раз проголосуем по этому вопросу», — сказал мэр, смеясь.

Позже выяснилось, что на самом деле на голосование был вынесен другой вопрос, по которому мэр действительно имел право голосовать.