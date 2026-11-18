В Вахитовском райсуде Казани гособвинитель запросил для бывшего начальника тыла МВД по Республике Татарстан Рамиля Шакирова 18 лет колонии и штраф в размере 60 миллионов рублей. Его бывшему коллеге, экс-начальнику центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артему Мешкову, гособвинитель предложил 17 лет лишения свободы и аналогичный штраф. Бизнесмену Айвару Хакимову, который выступал посредником, запросили 13 лет колонии и штраф в 50 миллионов.

Гособвинитель Михаил Житлов также требует лишить фигурантов права занимать государственные должности: Шакирову на 15 лет, Мешкову на 14 лет. Кроме того, он предложил конфисковать у них взятку в размере 28 миллионов рублей.

Дело связано с 15 госконтрактами на поставку запчастей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей для нужд МВД по РТ, которые были заключены в период с 2017 по 2021 год. По данным следствия, Шакиров получал откаты через посредника, и сумма взятки превышает 14 миллионов рублей. Мешкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ, сумма взятки составляет более 6,5 миллионов рублей.

Хакимову вменили посредничество в даче взятки должностному лицу. По версии следствия, в 2017 году он предложил владельцу автосервиса ООО «Торнадо-Авто» Фаату Нагуманову участвовать в госзакупках МВД по РТ, обещая помощь через свои связи в министерстве. В обмен Нагуманов должен был оказывать «неустановленным лицам МВД» спонсорскую помощь, составляющую в среднем 10–15% от прибыли по госконтрактам. В результате компания Нагуманова получила множество государственных заказов.

Следствие утверждает, что Хакимов приезжал к Нагуманову за наличными или приносил счета на оплату, иногда для весьма необычных услуг. Например, для закупки алкоголя в винном бутике на сумму 100 тысяч рублей и сувениров на 400 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя. За период с 2017 по 2019 год Нагуманов потратил на эти нужды 9,8 миллиона рублей. Все фигуранты дела отрицают свою вину.