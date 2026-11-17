В Казани на торги выставлено нежилое помещение площадью 587,2 кв. метра в историческом «Доме Каретникова» на улице Баумана. Стартовая цена лота символическая — всего один рубль, однако будущему владельцу предстоит вложиться в реставрацию объекта культурного наследия.

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Один рубль — лишь начальная цена конкурса. Шаг торгов превышает 1,1 млн рублей, а размер задатка для участия составляет 4,55 млн рублей. Таким образом, итоговая стоимость объекта определится в ходе конкурентной борьбы, а победителю придется взять на себя обязательства по восстановлению исторического здания.

Главный нюанс торгов — состояние самого объекта. «Дом Каретникова» нуждается в реставрации, расходы на которую лягут на плечи нового собственника. Покупка за рубль в данном случае — это не выгодное приобретение, а вход в проект с серьезными инвестиционными обязательствами по сохранению объекта культурного наследия.

Улица Баумана — главная пешеходная артерия Казани и одна из ключевых туристических локаций города. Исторические здания на ней находятся под особым контролем, а их реставрация требует согласований и значительных вложений. Подобные торги — распространенная практика вовлечения инвесторов в восстановление памятников архитектуры.