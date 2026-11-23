11-летний воспитанник детского дома из Татарстана показал стопроцентный результат на всероссийских соревнованиях «Восхождение» в «Сириусе». Юный шахматист победил во всех девяти партиях и набрал максимальные 9 очков из 9 возможных, сообщает пресс-служба турнира.

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Такое достижение — редкий случай даже для опытных шахматистов: выиграть все партии на турнире всероссийского уровня удаётся немногим. Юный спортсмен из Татарстана продемонстрировал не только уверенную игру, но и психологическую устойчивость, не допустив ни одной осечки на дистанции из девяти туров.

В турнире участвовали 28 команд из 22 регионов России. Татарстан представляли воспитанники Лениногорского и Лаишевского детских домов. Команда Лениногорского детского дома заняла 4-е место, остановившись в шаге от пьедестала. Лаишевская команда стала 14-й.

Победу в командном зачёте одержала Республика Крым, второе место заняла Псковская область, третье — Ростовская область.

Главный приз турнира — поездка в Москву с посещением Музея шахмат Федерации шахмат России. Победители и призёры получили возможность познакомиться с историей шахматного движения и увидеть уникальные экспонаты музея.