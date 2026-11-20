В Зеленодольске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Украинской. Пожарные спасли 55-летнего мужчину с ожогами нижних конечностей — по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Сообщение о возгорании в квартире поступило на номер вызова пожарной охраны 101. К моменту прибытия подразделений горели мебель и вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

При помощи маски спасаемого пожарные вынесли из горящей квартиры 55-летнего мужчину. С диагнозом «термический ожог нижних конечностей 2 степени» — поражено около 10% поверхности тела — пострадавший госпитализирован в Зеленодольскую центральную районную больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Эта версия рассматривается как основная — точные обстоятельства устанавливают дознаватели.

Специалисты МЧС напоминают: курение в постели — одна из самых частых причин пожаров с трагическими последствиями. Непотушенная сигарета способна тлеть несколько часов, а выделяемый при этом дым не имеет запаха, что делает возгорание особенно опасным во сне. Категорически нельзя курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять непотушенные сигареты без присмотра. Окурки следует гасить до полного прекращения тления и складывать в металлическую емкость с водой. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по номеру 101 или 112.