

Промышленные города Татарстана привлекают молодых специалистов из соседних регионов. За год число абонентов МегаФона в возрасте от 23 до 33 лет, приехавших в Закамье из других субъектов России, выросло на 23%. Чаще всего в Набережные Челны, Нижнекамск и другие города камской агломерации переезжают жители Башкирии, Самарской и Оренбургской областей.

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При этом по темпам прироста лидируют молодые специалисты из Вологодской, Амурской и Тюменской областей. За год число абонентов этой возрастной группы, прибывших из перечисленных регионов, увеличилось более чем вдвое.

Среди городов Закамья наиболее заметными центрами притяжения новых жителей выступают Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и Альметьевск. Здесь сосредоточены крупные промышленные предприятия и производства, которым требуются инженеры, ИТ-специалисты и квалифицированные рабочие.

Увеличение числа жителей сопровождается ростом потребления мобильного интернета. По данным оператора, за год среднемесячный трафик на одного жителя Закамья вырос на 10%. Абоненты чаще смотрят видео в высоком разрешении, загружают большие файлы и используют облачные сервисы.

Чтобы справляться с растущей нагрузкой, оператор ввел новые базовые станции в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Бавлах и на территории особой экономической зоны. Оборудование расширило покрытие и увеличило емкость сети в жилых кварталах, на транспортных развязках и промышленных площадках.

