В Республике Татарстан за последние четыре недели зарегистрировано 160 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которую в быту называют «мышиной лихорадкой». Специалисты связывают сезонный рост заболеваемости с погодными условиями: тёплая осень позволила грызунам дольше обычного сохранять активность и чаще контактировать с людьми в подсобных помещениях и на дачных участках.

Новость по теме В Альметьевске фиксируют рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Наиболее напряжённая ситуация складывается в Альметьевске. В ЦРБ подчёркивают, что речь идёт не о вспышке, а о сезонном подъёме, характерном для эндемичных по ГЛПС территорий.

ГЛПС — острая вирусная инфекция, поражающая мелкие сосуды и почки. Основные переносчики — рыжая полёвка и полевая мышь. Вирус передаётся воздушно-пылевым путём: человек вдыхает пыль, содержащую частицы выделений грызунов. Именно поэтому особую опасность представляют гаражи, сараи, дачные дома и погреба, где осенью скапливаются грызуны.

Один из характерных случаев произошёл в Альметьевске: мужчина заразился, меняя шины в гараже. Он надышался пылью и вскоре почувствовал недомогание. Инкубационный период ГЛПС составляет от 4 до 49 дней, чаще всего — две-три недели. Болезнь начинается резко: температура поднимается до 38–40 градусов, появляются озноб, головная боль, слабость, боли в мышцах и пояснице. В тяжёлых случаях возможна острая почечная недостаточность.

Тёплая осень стала ключевым фактором продления «мышиного сезона». Обычно с наступлением холодов грызуны уходят из полей ближе к жилью, но продолжают оставаться активными в постройках. В этом году мягкая погода позволила им дольше сохранять подвижность и чаще попадать в зону контакта с человеком — на дачах, в гаражах и хозблоках.

Специфической вакцины от ГЛПС не существует, поэтому основа профилактики — защита органов дыхания и кожи при работе в местах возможного обитания грызунов. Врачи советуют использовать маску и перчатки при уборке гаражей, сараев и дач, не трогать голыми руками помёт и гнёзда, а после работ тщательно мыть руки и лицо . Влажная уборка с дезсредствами предпочтительнее сухого подметания, которое поднимает потенциально опасную пыль.

При появлении первых симптомов — высокой температуры, болей в пояснице, выраженной слабости — необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Самолечение при ГЛПС недопустимо: заболевание требует стационарного наблюдения.