В Татарстане возбудили 12 уголовных дел из-за передачи детям мототехники. Речь идёт о случаях, когда родители давали несовершеннолетним питбайки, мотоциклы и квадроциклы, которыми те не имели права управлять.

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По данным Госавтоинспекции республики, в четырёх случаях родители уже привлечены к уголовной ответственности, ещё восемь дел расследуются. Подростки попадали на этой технике в ДТП, в том числе с причинением вреда здоровью. Речь идёт не о единичных случаях, а о системной проблеме: родители передают детям транспортные средства, управлять которыми те не имеют права ни по возрасту, ни по навыкам.

Если ребёнок без прав садится за руль питбайка, мотоцикла или квадроцикла, ответственность за последствия несут взрослые, которые допустили это. Уголовные дела возбуждаются по фактам причинения вреда здоровью или иных тяжких последствий. Для родителей это означает административные штрафы и серьёзные правовые последствия.