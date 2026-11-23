С 1 января 2027 года в Татарстане меняется порядок обращения с животными без владельцев. Срок содержания бездомных животных в приютах сокращается с шести месяцев до 20 дней. После отлова животных будут вакцинировать, обрабатывать от паразитов и стерилизовать, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Новость по теме В Татарстане суд взыскал 40 тысяч рублей с исполкома за нападение собаки

Новый порядок коснётся всех этапов работы с животными без владельцев. После отлова собаки пройдут вакцинацию, обработку от паразитов и стерилизацию. Затем неагрессивных животных смогут возвращать на прежние места обитания — это так называемый метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат). Также предусмотрены передача животных владельцам или поиск новых хозяев.

Ключевое изменение — сокращение срока содержания в приютах с шести месяцев до 20 дней. Это позволит разгрузить приюты и быстрее принимать решения по каждому животному: возвращать неагрессивных собак в привычную среду, передавать новым владельцам или, если животное агрессивно, оставлять в приюте. Умерщвление допускается только в случаях, установленных законом.