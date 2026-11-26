Утром 26 ноября в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Он действовал с 03:30 и был снят в 07:20 по московскому времени, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

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Режим «Беспилотная опасность» был введён на всей территории республики в ночь на 26 ноября с 03:30 . На этом фоне временно приостановили работу аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы.

Спустя час, в 04:30, для трёх городов Закамья — Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска — объявили режим «Угроза атаки БПЛА» . Жителей просили принять меры безопасности и при возможности проследовать в ближайшее здание — подвал, подземный переход или паркинг.

Угрозу атаки для Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска сняли в 05:45, однако режим «Беспилотная опасность» по республике сохранялся ещё некоторое время. Окончательно его отменили в 07:20.

По данным Росавиации, аэропорты Казани и Нижнемкамска возобновили полноценную работу.