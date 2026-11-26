Сегодня в Татарстане температура воздуха составит от 0 до −5 градусов. В Казани ожидается около −1…−3 градусов, информирует Гидрометцентр РТ. Синоптики предупредили о гололедице и порывистом ветре.

Новость по теме В Татарстане днём осадки ослабнут, а ветер стихнет

В течение дня в республике будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха по Татарстану составит от 0 до −5 градусов, в Казани — около −1…−3 градусов.

Местами порывы юго-западного ветра будут достигать 13 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная. Такие условия требуют от водителей повышенного внимания: тормозной путь на льду увеличивается, а риск заносов возрастает.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам стоит носить обувь с нескользящей подошвой и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. В условиях гололедицы даже небольшой снег может скрыть участки с обледенением.