Жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погоды: ночью и утром 19 ноября ожидается метель, видимость местами снизится до 1–2 км. Порывы ветра достигнут 15–18 м/с.

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В Казани прогнозируют снег и мокрый снег, местами порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью температура составит от −3 до −1 градуса, днем — от +1 до +3.

Уже в пятницу, 21 ноября, в республике может потеплеть до +6 градусов. Синоптики рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах из-за метели и ограниченной видимости.