В понедельник 23 ноября, в 07:52 по московскому времени была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на города Бавлы, Альметьевск, Бугульма и Лениногорск.

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Несмотря на отмену непосредственной угрозы, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Жителям рекомендуется оставаться бдительными и не терять связи с экстренными службами.

Специалисты РСЧС напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: при звуках сирены или получении уведомления следует укрыться в помещении, избегать окон и не подходить к ним, а также не снимать работу систем ПВО на видео. В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Ситуация находится на контроле оперативных служб. О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.