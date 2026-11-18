В Республиканском онкологическом диспансере успешно удалили крупную доброкачественную опухоль лучевого нерва. Пациент, который несколько лет жил с новообразованием в предплечье, мог лишиться подвижности руки, но операция прошла благополучно.

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Ещё в 2012 году мужчина заметил у себя уплотнение в предплечье, которое постепенно росло. Спустя несколько лет ему сделали операцию в Нью-Йорке, однако новообразование не удалили: врачи опасались повредить нерв и нарушить движение руки.

Состояние пациента продолжало ухудшаться. В этом году он обратился в республиканский онкодиспансер с онемением руки. Обследование показало, что опухоль лучевого нерва выросла до 9,3 см.

Новообразование удалили. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной — это значит, что риск рецидива и метастазирования минимален. Благодаря операции мужчине сохранили функцию руки и избежали инвалидности.