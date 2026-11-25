25 ноября в Татарстане сохранится снежная, но достаточно тёплая для конца осени погода, принесённая балканским циклоном. Как сообщают синоптики, к дню осадки пойдут на спад, а ветер постепенно утихнет.

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Утро в республике выдалось непростым: начавшиеся ночью осадки продолжились, местами — сильные. Снег, мокрый снег и дождь сопровождались метелями, в отдельных районах образовался гололёд. Днём, по прогнозам, снег возможен лишь местами и будет небольшим.

На дорогах региона сохраняется гололедица, местами образуется снежная каша — водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

Температурный фон остаётся необычно тёплым: после ночных 0…−3 градусов в светлое время суток воздух по Татарстану прогреется до +4…−1 градуса. В столице республики, Казани, ожидается от +1 до −1.

Синоптики отмечают, что балканский циклон постепенно теряет силу, и уже к вечеру погода в регионе начнёт стабилизироваться.