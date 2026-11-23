Гидрометцентр РТ предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий в понедельник, 23 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в отдельных районах Татарстана пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Новость по теме В Татарстане объявили предупреждение из-за тумана и гололедицы

Утром местами ожидается туман, что может снизить видимость на дорогах. Ветер южный и юго-западный, 6–11 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от −1 до +4 градусов. На дорогах местами образуется гололедица, что создаст риск возникновения аварийных ситуаций.

В связи с гололедицей Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам следует носить обувь с нескользящей подошвой и переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода.