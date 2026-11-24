С 09:00 24 ноября до 09:00 25 ноября в Приволжском районе Казани отключат холодное водоснабжение. Без воды останутся жители нескольких улиц — ограничение связано с подключением нового водопровода, сообщает «Водоканал» Казани.

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Отключение продлится ровно сутки — с 09:00 24 ноября до 09:00 25 ноября. Причина — подключение нового водопровода к действующей сети. Такие работы требуют временной остановки подачи ресурса, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить надёжность будущей инфраструктуры.

Отключение затронет дома на улицах: 1-я Тракторная, 2-я Гаражная, 4-я Гаражная, Магистральная, Тракторная и Турбинная. Всего под ограничение попадут 42 частных дома, 1 многоквартирный дом, 8 административных зданий и клиника. Жителям и организациям рекомендуется заранее сделать запасы воды.

Специалисты советуют заранее набрать воду для питья и бытовых нужд, а также предупредить о временных неудобствах пожилых родственников и соседей. Организациям, попавшим в зону отключения, стоит скорректировать рабочие процессы на сутки. После восстановления подачи воды возможен кратковременный период, когда вода может быть мутной — это нормально для новых участков сети, достаточно дать ей стечь.