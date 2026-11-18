29-летний житель Набережных Челнов, увлекающийся граффити, пробрался ночью на территорию трамвайного депо и разрисовал несколько единиц подвижного состава. Его личность установили сотрудники уголовного розыска. Молодой человек полностью признал вину — по его словам, на трамваи он нанёс рисунки «ради чего-то нового».

Инцидент произошёл в ночь на 15 ноября. Как установили полицейские, 29-летний челнинец проник на охраняемую территорию трамвайного депо и с помощью аэрозольных баллончиков с краской нанёс несанкционированные надписи и рисунки на несколько единиц общественного транспорта.

Заметить злоумышленника удалось сотруднику охраны — увидев его, молодой человек скрылся с места происшествия. Однако личность нарушителя вскоре установили сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Набережные Челны.

В ходе опроса задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что давно увлекается граффити и ранее уже разрисовывал стены зданий. Трамваи, по его словам, стали «чем-то новым» в его практике.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.