В Мамадыше обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Официальные ведомства пока не раскрывают подробностей случившегося — ни возраст погибших, ни место обнаружения тел, ни предварительные причины смерти. Информация о трагедии поступила в дежурные службы, на место выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Следственные органы продолжают работу на месте. Официальные комментарии о причинах и обстоятельствах гибели двух девочек в Мамадыше ожидаются после завершения первоначальных проверочных мероприятий. Редакция следит за развитием ситуации.