В Казани 21 ноября организуют дополнительную подачу общественного транспорта после футбольного матча между «Рубином» и «Зенитом». В 19:30 транспорт сосредоточат на остановке «Ак Барс Арена», чтобы болельщики смогли быстро и без давки уехать со стадиона.

Новость по теме В Казани 21 ноября ограничат движение у «Ак Барс Арены»

В сторону Ветеринарной академии будут направлены автобусы №35, 10а, 18, 45, 46, 60, 33 и 55, троллейбус №2, а также трамваи №5 и 7.

В направлении улицы Адоратского болельщики смогут воспользоваться автобусами №35а, 10, 18, 36, 45, 46, 60 и 33, троллейбусом №13 и трамваями №5а и 7.