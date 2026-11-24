В Казани пройдёт ремонт здания Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на улице Павлюхина. В памятнике архитектуры 1955 года заменят инженерные сети, укрепят конструкции, обновят акустику и зрительный зал, сообщает пресс-служба филармонии.

Новость по теме Госэкспертиза одобрила проект реставрации Татарской филармонии

В здании заменят инженерные сети, укрепят крышу, стены, полы и фундамент. Обновят световое и звуковое оборудование, акустику и кресла в зрительном зале. Отдельное внимание уделят устранению грибка в строительных и отделочных материалах — это важно не только для сохранности здания, но и для здоровья артистов и зрителей. На прилегающей территории заменят покрытие и бордюры, уложат брусчатку и восстановят отмостку вокруг здания.

Филармония построена в 1955 году по проекту архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Здание является памятником архитектуры — это накладывает на ремонт особые требования: все работы должны сохранить исторический облик сооружения и согласовываться с органами охраны памятников. Ремонт такого объекта — это всегда баланс между бережным отношением к наследию и необходимостью обновить инфраструктуру до современных стандартов.