В Казани на строительство автомобильной дороги с путепроводом через железнодорожные пути от дублёра Горьковского шоссе до улицы Приволжской выделили 3 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

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Необходимость возведения объекта связана с высокой загруженностью железнодорожного переезда рядом с Храмом всех религий, который пользуется популярностью у туристов. Ежедневно через этот участок проходят 150–160 поездов, что значительно затрудняет движение автомобилей. Переезд стал настоящей проблемой для водителей: пробки здесь возникают регулярно, а время в пути непредсказуемо.

«Сегодня самая главная часть дублёра Горьковского шоссе — железнодорожный переезд — в работе. В следующем году мы его запускаем в проектном режиме», — сообщил Ханифов. Объект планируют сдать ко Дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Таким образом, путепровод должен быть открыт для движения к концу лета 2027 года.