На реке Казанке проходят ходовые испытания нового судна на воздушной подушке «Парма». Как сообщил генеральный директор «Флота РТ» Роман Лизалин, в ближайшее время судно может выйти на регулярный маршрут и начать перевозить пассажиров между Казанью и Верхним Услоном.

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Всего для республики заказали два таких судна. Второе «Парму» рассчитывают получить уже через месяц — его также ждут испытания перед выходом на маршрут. В перспективе суда на воздушной подушке могут задействовать для поездок в Свияжск, Камское Устье и Болгар.

«Парма» — это современное судно на воздушной подушке, которое способно работать на мелководье и в межсезонье, когда обычный водный транспорт недоступен. Ожидается, что запуск таких судов улучшит транспортную доступность популярных туристических направлений Татарстана и сделает поездки между городами республики быстрее и комфортнее.