В Казани стартовал монтаж новогодних световых арок. Об этом сообщил комитет внешнего благоустройства города. Первой площадкой стала площадь Свободы, где установят 12 арок и более 25,8 тысячи лампочек. Праздничное освещение также появится на улице Баумана, в парке «Черное озеро» и на улице Кремлевской.

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Работы начались на площади Свободы — здесь смонтируют 12 арок, которые украсят более 25,8 тысячи лампочек. Помимо этого, праздничная иллюминация появится на улице Баумана, где установят 39 арок, а также в парке «Черное озеро» и на улице Кремлевской.

В мэрии отмечают, что город активно готовится к новогодним праздникам и создает уютную атмосферу для жителей и гостей Казани. Световые арки традиционно становятся одной из самых фотографируемых локаций зимнего города — они создают праздничное настроение и привлекают горожан на прогулки.

Полный список адресов и точные сроки монтажа праздничного освещения опубликованы на сайте комитета внешнего благоустройства. Горожанам рекомендуют следить за обновлениями, чтобы заранее спланировать прогулки по праздничным локациям.