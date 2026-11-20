В Казани стартовала подготовка катков к зимнему сезону. Первым к заливке льда приступили на стадионе «Ракета» в Дербышках, сообщили в комитете физической культуры и спорта. Работы начались 16 ноября, площадь катка составит 7,8 тысячи квадратных метров, а на заливку уйдет 800 тонн воды.

Для создания покрытия на «Ракете» задействовали две холодильные установки, четыре компрессора и два ледоуборочных комбайна. Такой набор техники позволяет заливать лёд поэтапно и контролировать его качество на каждом участке. Первыми новое покрытие опробуют хоккеисты с мячом и клуб «Ак Барс — Ракета».

Массовые катания на «Ракете» стартуют в декабре. К этому времени для горожан закупят дополнительные коньки и опоры для новичков — чтобы покататься могли даже те, кто встает на лёд впервые. В мэрии подчеркивают: спорт должен быть доступен каждому.

«Ракета» традиционно открывает зимний сезон в Казани — это одна из самых больших открытых ледовых площадок города. Подготовка катка занимает несколько недель: сначала основание выравнивают и заливают водой, затем лёд намораживают слоями и шлифуют. От качества этих работ зависит, насколько безопасным и комфортным будет катание в течение всей зимы.