Мэрия Казани запустила цифровой сервис, через который жители смогут выбирать смены и убирать улицы рядом с домом. Сейчас систему тестируют на уборке листьев — оплата составляет 500 рублей в час. За уборку снега обещают платить больше, но точную ставку пока не называют.

Городские власти Казани предложили жителям новый способ подработки — уборку улиц через цифровой сервис. Мэрия запустила платформу, где можно самостоятельно выбрать смену и локацию, в том числе рядом с домом.

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Чтобы участвовать, нужно оформить самозанятость, зайти в приложение и выбрать подходящие время и место работы. Сейчас сервис тестируют на уборке листьев: оплата составляет 500 рублей в час.

С наступлением зимнего сезона функционал расширят — жители смогут выходить на уборку снега. За эту работу обещают платить больше, однако точную ставку в мэрии пока не назвали.