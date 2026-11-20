В Казани 21 ноября введут временные ограничения движения и парковки в районе «Ак Барс Арены». Причина — подготовка и проведение матча чемпионата России по футболу сезона 2026/2027 между «Рубином» и «Зенитом». Ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00.

По информации городских властей, при необходимости ограничения коснутся ряда улиц вблизи стадиона. В частности, движение будет ограничено по улице Чистопольской на участке от улицы Академика Бичурина до проспекта Ямашева при движении от Бичурина — за исключением съезда на улицу Фатыха Амирхана в направлении улицы Салиха Хакима. Также ограничения затронут улицу Салиха Хакима на отрезке от Амирхана до Чистопольской в обоих направлениях и проспект Ямашева от улицы Адоратского до Сибирского Тракта в обоих направлениях.

Помимо этого, движение ограничат по улице Академика Арбузова от Журналистов до Ямашева при движении от Журналистов, по Чистопольской от Ямашева до Адоратского при движении от Ямашева, по дублеру улицы Гаврилова от Маршала Чуйкова до Чистопольской, а также по объездной дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Ограничения затронут как транзитные маршруты, так и подъезды к стадиону. Автомобилистам, планирующим поездки в этот район в субботу, рекомендуется заранее продумать альтернативные пути объезда и учитывать возможные затруднения на дорогах. Болельщикам, направляющимся на матч, стоит воспользоваться общественным транспортом — это позволит избежать проблем с парковкой вблизи арены, где в день игры традиционно складывается сложная дорожная обстановка.