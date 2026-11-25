В Казани 29 ноября, в преддверии Дня матери, организуют бесплатное посещение шести музеев и культурных пространств для мам с детьми. Акция позволит познакомиться с экспозициями городских музеев без покупки входных билетов.

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Бесплатно посетить культурные площадки можно будет в следующих учреждениях:

Дом-музей Василия Аксенова;

музей Амира Мазитова;

картинная галерея Константина Васильева;

галерея-студия Ильдара Зарипова;

музей Баки Урманче;

Центр русского фольклора.

Для участия в акции необходимо предъявить паспорт матери и свидетельство о рождении ребенка.