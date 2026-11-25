В Казани 29 ноября, в преддверии Дня матери, организуют бесплатное посещение шести музеев и культурных пространств для мам с детьми. Акция позволит познакомиться с экспозициями городских музеев без покупки входных билетов.
Бесплатно посетить культурные площадки можно будет в следующих учреждениях:
- Дом-музей Василия Аксенова;
- музей Амира Мазитова;
- картинная галерея Константина Васильева;
- галерея-студия Ильдара Зарипова;
- музей Баки Урманче;
- Центр русского фольклора.
Для участия в акции необходимо предъявить паспорт матери и свидетельство о рождении ребенка.