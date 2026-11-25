В казанском Центре уникального мастерства прошёл закрытый показ первых двух эпизодов мини-сериала «Илһам», съёмки которого приурочены к 90-летию легендарного татарского певца Ильхама Шакирова. Участие в мероприятии принял заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

По описанию создателей, прошлое не отпускает Ильхама Шакирова: арест отца и лишения военных лет становятся не просто незаживающей раной, а силой, определившей путь великого татарского певца. Любовь и популярность наполняют его жизнь, однако не способны заглушить боль одиночества.

Трёхсерийный фильм «Илһам» создан кинокомпанией «Ватан 21 век» по заказу телерадиокомпании «Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. Режиссёр — Олег Кондрашов, оператор-постановщик — Рафик Галеев, авторы сценария — Рустем Галиуллин и Ильдар Киямов, композиторы — Зульфат Валиуллин и Миляуша Хайруллина, главный продюсер — Алина Сулейманова. Главные роли исполнили Марсель Мусавиров, Фанис Зиганшин, Рустям Галиев, Алина Мударисова, Миляуша Юзаева, Сайдаш Шарапов, Булат Зиннатуллин, Самат Валиуллин и другие.

«Мы очень серьёзно выросли в части создания сериалов. Творческая группа очень потрудилась, имея то, чем мы располагаем, они смогли раскрыть образ нашего легендарного Ильхама Шакирова. Это не абстрактный образ, а реальный человек, который долгие годы жил среди нас, служил нашему народу», — подчеркнул Марат Ахметов. Генеральный директор «ТНВ» Ильшат Аминов отметил, что после просмотра фильма понял, откуда тянутся корни таланта певца: «Если и теле-, и кинозрители это поймут, значит, мы достигли своей цели».

Выход всех трёх серий на телеэкраны запланирован на весну 2027 года. Ещё раньше мини-сериал выйдет в прокат в формате полнометражной художественной картины: после Нового года, по словам Ильшата Аминова, картина появится на больших экранах Татарстана на татарском и русском языках.