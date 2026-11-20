В Набережных Челнах полицейские установили четырех подозреваемых в хищениях из торговых точек города. Все преступления были совершены путем свободного доступа — злоумышленники действовали без взлома и проникновения. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

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В конце октября из магазина на проспекте Сююмбике похитили продукты на сумму более 3 тысяч рублей. Подозреваемыми стали двое 20-летних мужчин — студент и безработный. Молодые люди попали в поле зрения полиции после проведенных оперативных мероприятий.

Еще одну кражу совершили в магазине на улице Шамиля Усманова. Оттуда вынесли кофе, майонез и кондитерские изделия на общую сумму 4665 рублей. В преступлении подозревают 42-летнюю местную жительницу.

Третий случай произошел в магазине на улице Машиностроительной. Там похитили строительный инструмент стоимостью более 3,6 тысячи рублей. Подозреваемым оказался 30-летний менеджер одного из торговых центров города.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Всем задержанным грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествий.