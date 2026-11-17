Турнир по футболу «Будущее зависит от тебя» завоевал Гран-при премии ESG Excellence Awards — 2026 в номинации «КСО-проект года». Проект существует более 20 лет и помогает воспитанникам детских домов и школ-интернатов раскрывать свои способности, находить друзей и строить планы на будущее.

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В этом году на премию претендовали более 200 коммерческих и государственных компаний. Награды вручались в 20 номинациях, посвящённых устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. Победителей определяло экспертное жюри во главе с вице-президентом и членом Правления Торгово-промышленной палаты РФ Ильёй Зубковым.

«Будущее зависит от тебя» — всероссийский футбольный турнир среди команд детских домов и школ-интернатов, который проводится с 2005 года. Ежегодно с февраля по апрель участники соревнуются на городских и региональных этапах, а в мае лучшие команды встречаются в финале в Сочи.

С начала проекта в 2005 году в нём приняли участие более пяти тысяч команд и почти 45 тысяч ребят. Для многих он стал отправной точкой на пути к новым возможностям. Некоторые игроки смогли продолжить спортивную карьеру — поступить в профильные вузы и начать выступать за профессиональные клубы. История началась с инициативы сотрудников оператора в Санкт‑Петербурге. Сегодня проведение игр стало частью корпоративной культуры — 10 самых активных волонтёров МегаФона сопровождают ребят в Сочи: проводят развлекательные активности и поддерживают спортивный дух команд. С 2013 года в рамках партнёрства с фондом «Измени одну жизнь» МегаФон создаёт видео‑анкеты ребят из детских домов и уже более 900 детей нашли свои семьи и обрели новый дом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии «#МЫВМЕСТЕ — 2024» в номинации «Ответственный бизнес». Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ, Российского футбольного союза и футбольных клубов.

«Футбольный турнир — пример того, как инициатива неравнодушных сотрудников стала масштабным событием с такой длинной историей. Он дарит детям шанс, помогает найти друзей, поверить в себя, развиваться через спорт, профориентацию и наставничество. Преемственность проекта — в его участниках: повзрослевшие ребята возвращаются, чтобы поддерживать младших и передавать свой опыт. Для нас гран-при ESG Excellence Awards — признание ценности этой многолетней работы, которая продолжается за пределами футбольного поля и стала частью нашей корпоративной жизни», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.