Татарстану ежегодно будет требоваться более 51 тысячи новых работников. К 2032 году численность работающего населения республики может вырасти до 2,1 млн человек. Такие прогнозы основаны на опросе почти 6 700 работодателей региона, сообщает Минтруд РТ.

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Больше всего новых работников потребуется в обрабатывающей промышленности — около 8 100 человек в год. На втором месте — образование: здесь ежегодная потребность составит 6 900 человек. Здравоохранение ищет 6 087 специалистов в год, а транспорт и сфера хранения — 5 082 человека. Эти четыре отрасли формируют ядро кадрового спроса республики.

Прогноз построен на опросе почти 6 700 работодателей — это масштабная выборка, которая отражает реальные планы предприятий и организаций. Рост работающего населения до 2,1 млн человек к 2032 году означает, что республика рассчитывает не только сохранить текущий уровень занятости, но и увеличить его.