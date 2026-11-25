Спортсменки из Набережных Челнов завоевали семь наград на Кубке России по синхронному плаванию, который завершился в Калининграде. Представительницы спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» стали победительницами и призёрами соревнований в нескольких дисциплинах.

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В копилке татарстанской команды — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото спортсменки завоевали в олимпийской дисциплине «группа». Серебряными призёрами стали участницы дуэта и дуэта в произвольной программе.

Ещё четыре награды команда получила за выступления в технической и произвольной группах, а также в сольных программах.

В дисциплине соло отличилась Амалия Белоглазова. В дуэте выступили Амалия Белоглазова и Дарья Андрушкевич, в резерве находилась Анна Орочко.