Руководители филиалов АО «Татмедиа» проходят аттестацию по использованию отечественной нейросети ГосПромпт. Генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков назвал нейросеть основным рабочим инструментом, который кардинально изменил работу журналистов.

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Проверка позволяет оценить, насколько сотрудники освоили новые инструменты и умеют применять их в работе редакций. Среди задач — анализ сайтов и социальных сетей, подготовка документов, составление смет и обработка информации. Аттестация включает шесть больших практических блоков, на выполнение которых участникам отводится всего 40 минут.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков назвал ГосПромпт одним из основных рабочих инструментов медиахолдинга.

«ГосПромпт сегодня в „Татмедиа“ — наше всё. Это основной инструмент. Он позволяет нам автоматизировать основные производственные процессы. Журналисты очень благодарны: они получили инструмент, который кардинально изменил их работу», — отметил он.

По словам Садыкова, аттестация необходима, чтобы определить уровень владения нейросетью у главных редакторов. Сотрудники, которым пока не хватает знаний, смогут пройти дополнительное обучение. В течение последних трёх месяцев в рамках Медиашколы «Татмедиа» работников знакомили с основными возможностями и инструментами ГосПромпта.

Таким образом, аттестация становится очередным этапом цифровой трансформации медиахолдинга. Её задача — не только проверить теоретические знания сотрудников, но и убедиться, что новые технологии действительно помогают редакциям быстрее справляться с рутинными процессами, уделяя больше внимания содержанию и качеству журналистских материалов.