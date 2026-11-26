Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Стамбул, где принял участие в торжественном запуске завода по производству малеинового ангидрида. В церемонии также участвовали вице-премьер РФ Александр Новак и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

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Предприятие расположено в промышленной зоне GEBKİM. Это первое подобное производство в Турции, реализованное при участии российских инженеров и технологов, в том числе из Татарстана. Малеиновый ангидрид востребован при выпуске композитных материалов, лакокрасочных покрытий, строительной химии, упаковки, моющих средств, а также в пищевой промышленности и машиностроении.

Рустам Минниханов назвал открытие результатом совместной работы и важным шагом в развитии российско-турецкого сотрудничества. Он напомнил, что старт проекту был дан шесть лет назад, а через год заложен первый камень. «Важно, что проект удалось реализовать несмотря на непростую международную обстановку. Это наглядный пример того, что взаимное доверие и последовательная работа позволяют успешно реализовывать масштабные инвестиционные проекты», — подчеркнул Раис республики.

Александр Новак отметил, что открытие укрепляет связи двух стран в промышленной и технологической сферах и создаёт основу для новых совместных проектов. Джевдет Йылмаз подчеркнул значимость завода для Турции: он расширит производственную базу химической промышленности, создаст рабочие места и позволит закрывать до 90% потребностей внутреннего рынка в жидком малеиновом ангидриде. Отдельную благодарность он выразил Татарстану за компетенции, применённые в реализации сложного международного проекта.