В рамках перекрёстных Годов образования России и Китая (2026–2027) дан старт масштабному научному сотрудничеству: фонд «Институт «Вега», ВТБ Образование и китайский Международный институт математических наук Кайюань (KIMSI) закрепили договорённости о долгосрочной совместной работе. Партнёры сосредоточатся на финансовой и прикладной математике, анализе данных и управлении рисками — направлениях, критически важных для развития современных финансовых технологий. Программа взаимодействия охватывает широкий спектр активностей: от исследовательских проектов и образовательных курсов до научных состязаний и студенческих соревнований. Отдельное внимание уделено профессиональному обмену — он затронет не только учёных и преподавателей, но и студентов, а также представителей бизнес‑сообщества.

Один из первых совместных направлений российско‑китайский конкурс по математическому моделированию для студентов: его планируют провести в 2027 году. Координатором научно‑методической и проектной работы выступит фонд «Институт «Вега». Китайский партнёр, институт KIMSI, внесёт вклад за счёт своей экспертизы в сфере искусственного интеллекта, вычислительных технологий и криптографии.