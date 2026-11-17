Подготовка руководителей и специалистов, проведение исследований и экспертных мероприятий, а также совместных образовательных инициатив станут основными векторами работы в рамках сотрудничества «ВТБ Образования» и Института России Университета Цинхуа. Партнеры объединят практическую экспертизу банка с образовательными, исследовательскими и технологическими возможностями университета.

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Сотрудничество направлено на объединение практической экспертизы финансовой организации с образовательными, исследовательскими и технологическими возможностями университета для развития управленческих компетенций и укрепления деловых связей между Россией и КНР.

Особое внимание в ходе совместной работы, как сообщается, будет уделено современным управленческим практикам, цифровым технологиям и искусственному интеллекту, а также развитию профессионального диалога между академическим сообществом и бизнесом государств.

Для ВТБ Образования партнёрство с Цинхуа позволит расширить возможности создания программ, ориентированных на реальные задачи бизнеса, международное взаимодействие и подготовку управленческих команд. Университету Цинхуа меморандум поможет развивать партнерство с Высшей школой менеджмента СПбГУ — ключевым вузом-партнером банка.



Для Университета Цинхуа сотрудничество с банком открывает дополнительные возможности развития прикладных образовательных и исследовательских инициатив, ориентированных на потребности российско-китайского делового взаимодействия.



"Университеты и бизнес обладают разным опытом, но именно их сотрудничество позволяет находить ответы на наиболее сложные вызовы современности. Академическая среда формирует новые знания и подходы, а бизнес помогает проверять их практическую ценность", - сказала генеральный секретарь Института России Университета Цинхуа Лю Вэй.



В 2026–2027 годах Россия и Китай проводят «перекрестные» Годы образования.