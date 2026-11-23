Роспотребнадзор выступил с рекомендацией о переходе российских школ на пятидневную учебную неделю. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Однако нововведение возможно только при условии, что количество учащихся соответствует проектной вместимости школьных зданий.

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По мнению специалистов Роспотребнадзора, пятидневный график обучения дает детям больше времени на полноценный отдых и помогает избежать переутомления. Два выходных дня позволяют школьникам восстановить силы, больше времени проводить на свежем воздухе и уделять внимание внеучебным занятиям, что положительно сказывается на здоровье и успеваемости.

Ключевым условием для введения пятидневной учебной недели является соответствие числа учеников проектной вместимости школы. Если здание переполнено, организовать учебный процесс в пять дней становится сложнее: возникает необходимость проводить больше уроков в одну смену, что увеличивает нагрузку на детей и педагогов. В таких случаях школы могут сохранить шестидневный график.