Самолет авиакомпании Azur Air, следующий по маршруту Пхукет — Казань, задерживается из-за конфликта с участием нетрезвого пассажира. По словам очевидцев, мужчину уже вывели из воздушного судна, однако самолет пока не отправился в полет.

Как рассказали пассажиры «Бизнес Online», сначала вылет задержали примерно на полчаса. Позже один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения начал провоцировать конфликт с другими людьми, из-за чего возникла дополнительная задержка.

Согласно расписанию, самолет должен был прибыть в Казань в 21:05. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, ожидаемое время прилета перенесли на 22:20.

Таким образом, задержка рейса составила не менее часа.