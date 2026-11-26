Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Казани может вырасти до 60 рублей при оплате наличными с 1 января 2027 года. Перевозчики направили заявки на повышение тарифов в Госкомитет Татарстана по тарифам, однако предложенные суммы пока не являются окончательными — эксперты допускают, что итоговая цена будет ниже.

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Сейчас в Казани поездка стоит 46 рублей независимо от способа оплаты. Перевозчики предлагают установить дифференцированные тарифы: 60 рублей при оплате наличными, 50 рублей — при безналичном расчёте и 48 рублей — по транспортной карте . Для пассажиров, совершающих не менее 100 поездок в месяц, предлагается сохранить стоимость на уровне 46 рублей за поездку — таким образом, месячный проездной обойдётся в 4,6 тыс. рублей.

Сильнее всего предложение затрагивает тех, кто платит наличными: рост составит 14 рублей, или около 30%. Для безналичной оплаты повышение скромнее — 4 рубля (8,7%), для транспортной карты — 2 рубля (4,3%).

Перевозчики объясняют необходимость пересмотра цен ростом расходов на топливо, ремонт транспорта, запчасти и оплату труда сотрудников. Дополнительную нагрузку создаёт компенсация проезда льготников: их доля может достигать 70% пассажиропотока, при этом бюджет возмещает перевозчикам не всю стоимость таких перевозок.