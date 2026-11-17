Крупные компании хотят внедрять искусственный интеллект (ИИ) быстро, но действуют медленно. Об этом заявили на международном финтех-форуме Finobod. Он прошел с 12 по 14 ноября в Ташкенте.

Новость по теме Внедрение ИИ неэффективно без перестройки процессов компании

О парадоксе ИИ рассказала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

«В ИИ хочется бежать очень быстро, но медленно. На самом деле, как ни странно, это не противоречие, а осознанный выбор. Потому что лучше какие-то вещи осмыслить, десять раз проверить и протестировать, нежели получить очень негативный опыт и фанансовые потери. И потом ты никогда эту историю уже не развернёшь в позитив», - сказала топ менеджер банка



По её словам, сначала все крупные компании, в том числе банки, начали активно внедрять ИИ, но сейчас пришли к более осторожному использованию технологии.



«Это не значит, что банки или участники рынка не внедряют ИИ. Абсолютно точно они его внедряют в ИТ-разработку, в ИТ-сопровождение, в аналитику, в риск-менеджмент. Существуют области, которые уже зарекомендовали себя с точки зрения использования этой технологии, и понятно, как ими управлять. Но когда говорим о вопросах доступа через ИИ или через использование ИИ-агента со стороны компании и со стороны пользователя, о прямом взаимодействии агентов между собой, то здесь возникает вопрос безопасности, на который мы пока не ответили, и нам нужно будет ответить на него в ближайшее время», - уточнила эксперт.

Кроме того, Ольга Скоробогатова указала на отсутствие платформы согласий для клиентов, с помощью которой они могли бы управлять разрешениями на использование своих данных, в том числе со стороны ИИ. По ее мнению, часть пользователей захочет иметь возможность управлять тем, какие данные они отдают ИИ-агенту, самостоятельно.