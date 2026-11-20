Следователь Рустем Хайруллин из Татарстана стал донором костного мозга для трехлетней Насти. Спустя годы девочка полностью выздоровела, а её родители считают спасителя членом своей семьи. История приурочена ко Всемирному дню ребенка.

В 2014 году, проходя службу в следственном управлении по Камчатскому краю, Хайруллин увидел на остановке объявление о поиске доноров стволовых клеток для лечения рака крови. Он сдал кровь на проверку и оставил свои контакты.

Спустя семь лет, уже работая руководителем Нурлатского следственного отдела в Татарстане, он получил звонок от координатора регистра доноров из Санкт-Петербурга. Хайруллин взял отпуск и выехал в Северную столицу, где выяснилось, что он может стать донором для тяжелобольной трехлетней девочки. Проведя в лечебном учреждении несколько недель, следователь вернулся домой.

В декабре 2025 года ему позвонила мама Насти. Она рассказала, что девочке уже 8 лет, она учится во втором классе и полностью выздоровела. Женщина долго искала спасителя дочери, чтобы поблагодарить его. С тех пор Хайруллин регулярно общался с семьёй девочки, а в сентябре этого года приехал к ним в гости в Подмосковье. Родители встретили его со слезами радости и считают «своим». На будущий год они договорились приехать к Рустему в Татарстан — познакомиться с его семьёй.