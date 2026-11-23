На озере Нижний Кабан в Казани планируют ввести запрет на стоянку и движение моторных лодок. Ограничения предполагается установить с 15 апреля по 14 октября включительно. Проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает пресс-служба мэрии.

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Согласно документу, ограничения необходимы для обеспечения безопасности жителей. Запрет коснётся не только стоянки моторных лодок на акватории, но и их движения по озеру. При этом он не распространяется на безмоторные лодки, а также суда спасательных служб, полиции и органов государственного надзора. Обычные гребные лодки и катамараны без двигателей смогут продолжить работу.

Планируемый период действия запрета — с 15 апреля по 14 октября включительно, то есть на весь тёплый сезон, когда акватория Нижнего Кабана наиболее активно используется для отдыха и прогулок. Проект постановления исполкома города в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. После её завершения документ будет рассмотрен в установленном порядке.