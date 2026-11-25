На улице Хади Такташа в Казани планируют построить пятиэтажный жилой дом на 160 человек. Здание может появиться на месте фитнес-клуба «Планета Фитнес». Соответствующие изменения в проект планировки и межевания территории вынесли на общественные обсуждения.

Новость по теме На месте Планеты Фитнес в Казани построят жилой дом

Согласно проекту, общая площадь квартир в новом доме составит 6,4 тыс. кв. метров. Еще 2,7 тыс. кв. метров отведут под нежилые помещения.

Для жителей и посетителей здания предусмотрят не менее 93 парковочных мест. В их число войдет подземный паркинг.

Помимо строительства жилого дома, проект предусматривает развитие инженерной инфраструктуры. В частности, на улице Марселя Салимжанова планируют построить канализационную насосную станцию, а также переустроить ливневую канализацию.