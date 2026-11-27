Мусульмане Татарстана отметят Ночь Рагаиб (Ляйлятуль-Рагаиб) — одну из почитаемых ночей исламского календаря. В 2026 году она приходится на ночь с четверга на пятницу первой недели месяца Раджаб и будет отмечаться с 10 на 11 декабря. Начало этой ночи совпадает с заходом солнца в четверг, а завершается она с наступлением времени утренней молитвы в пятницу.

Новость по теме Два Рамадана наступят в 2030 году у мусульман по всему миру

Согласно преданию, Ночь Рагаиб связана с важным событием в жизни семьи пророка Мухаммада: считается, что именно в этот период его родители заключили брак и произошло зачатие будущего посланника Аллаха. При этом традиция отмечать данную ночь возникла не во времена пророчества, а значительно позднее — исторические свидетельства о её праздновании относятся к XI столетию.

С арабского языка слово «рагаиб» переводится как «желания» или «стремления». Поэтому эту ночь нередко связывают с исполнением сокровенных просьб верующих. Считается, что это особое время, когда человек может приблизиться к Аллаху, укрепить свою веру и заслужить Его благоволение. Верующие проводят эту ночь в молитвах, чтении Корана и духовных размышлениях.

В Ночь Рагаиб принято совершать дополнительные молитвы, читать Коран и обращаться к Аллаху с просьбами. В мечетях Татарстана пройдут богослужения, а верующие смогут принять участие в коллективных молитвах. Для многих это время духовного обновления и укрепления связи с традицией.