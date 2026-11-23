Московский рынок в Казани готовится отметить полувековой юбилей. Праздничные мероприятия пройдут в следующую субботу, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба рынка.

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Главным событием дня станет музыкальный эфир на центральной площади лабаза. С 12:00 до 16:00 здесь будет работать «Радио 76» — воображаемая радиостанция, начавшая вещание в год открытия рынка. Гости смогут погрузиться в атмосферу 1970-х годов и стать слушателями праздничной радиопрограммы. Здесь же состоится камерный концерт.

Еще одним юбилейным проектом станет цикл выставок татарстанских художников. Экспозиции будут работать на Московском рынке с 21 ноября по 26 декабря. Посетители смогут познакомиться с работами местных авторов и оценить разнообразие художественной жизни республики.