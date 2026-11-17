Колобок из фильма «Последний богатырь» стал главным мемом уходящего года по версии народного голосования. За него отдали голоса 25% участников опроса.

Статья по теме ТОП-10. Лучшие осенние фильмы: что посмотреть холодным вечером ноября

Первое место в рейтинге мемов 2026 года досталось именно этому персонажу — харизматичному круглому герою отечественного фэнтези. Каждый четвертый респондент признал его самым запоминающимся интернет-образом года.

Вторую строчку народного топа поделили сразу два выражения — «Вот такие дела, собачка» и «Сикс-севен». Каждое из них набрало по 19% голосов, что свидетельствует о почти равной популярности этих фраз в сети.

В топ также попали: пингвин-нигилист (9%), выражение «Я тебя могну» (7%), а также мемы про черемшу. Замыкающие позиции рейтинга показывают, насколько разнообразным оказался уходящий год на интернет-фольклор.

Опрос выявил неоднородное отношение аудитории к интернет-трендам. Лишь 10% россиян активно следят за появлением новых мемов, 35% натыкаются на них случайно, а 33% признались, что мемы их скорее раздражают. Оставшиеся затруднились с ответом.