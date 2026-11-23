Казань стала одним из самых востребованных направлений для поездок на День матери в 2026 году. Число бронирований отелей и апартаментов в России на последние выходные ноября выросло в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, сообщают аналитики туристического рынка.

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Вместе с Казанью в лидерах по числу бронирований оказались Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Столица Татарстана традиционно привлекает туристов богатым культурным наследием, удобной инфраструктурой и разнообразием вариантов отдыха — от прогулок по Кремлю до гастрономических туров и семейных развлечений.

Наиболее заметный рост спроса зафиксировали на горнолыжных курортах. В Эсто-Садке бронирования увеличились в 4,6 раза, в Красной Поляне — в 3,7 раза, в Шерегеше — почти втрое. Эксперты связывают это с началом сезона и желанием семей провести выходные активно, совместив отдых с поздравлением мам.